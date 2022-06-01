اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بالضفة المحتلة(المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2022 - 00:32

اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بالضفة المحتلة(المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 1 ساعة 31 May، 2022
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