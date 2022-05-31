اعلام العدو يؤكد إصابة أربعة من عناصر شرطة الاحتلال خلال مواجهات في قرية سلوان(المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2022 - 18:24

اعلام العدو يؤكد إصابة أربعة من عناصر شرطة الاحتلال خلال مواجهات في قرية سلوان(المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 18 mins 31 May، 2022
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