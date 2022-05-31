الأب مسلم: ما حدث بالقدس المحتلة يعتبر توبيخا لبعض قادة العرب والمطبعين مع العدو الاسرائيلي

قال عضو “هيئة الدفاع عن المقدسات المسيحية والإسلامية” الأب مانويل مسلم الثلاثاء إن “كل ما جرى في القدس إصْرارٌ من أبناء شعبنا بأن التحرير تَدُقُّ أبوابَه أيديهم فقط”، وأوضح أن “مسيرة الأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين، ورفع العلم الفلسطيني في أرجاء القدس والأقصى والوطن، ووجود شباب وأطفال ورجال ونساء فلسطينيين في شوارع القدس يعد انتصار”.

وأضاف مسلم “كل دقيقة مقاومة في القدس لمسيرة الأعلام كانت دقيقة انتصار، ورفع العلم الفلسطيني في سماء القدس أكبر انتصار وهزيمة لمسيرة أعلام الأبيض والازرق، وهزيمة لإرادة القوة العسكرية بالاستيلاء على القدس”، ولفت الى ان “تجييش الجيش الإسرائيلي والشرطة والطيران الحربي وسد الطرق بالحواجز خوفا من سطوة غزة يمثل انتصارا للفلسطينيين، إلى جانب اقتحام المستوطنين ساحات الأقصى تحتضنهم وتحميهم قوة الاحتلال”.

وأكد مسلم أن “ما حدث في القدس يوم الأحد الماضي من مواجهة الفلسطينيين لمسيرة الأعلام الاستيطانية، يعتبر توبيخا لجيوش العرب والمسلمين، ولبعض قادة العرب والمطبّعين مع العدو الاسرائيلي “.

المصدر: فلسطين اليوم