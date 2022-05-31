سعر نفط “برنت” يتجاوز 123 دولاراً للبرميل لأول مرة من 24 آذار/مارس الماضي

مواصلة تماشي بعض الاطراف اللبنانية مع الرغبة الاميركية في الملفات الداخلية :

سيؤدي الى حلول في الملفات الاقتصادية والاجتماعية

سيؤدي الى تفاقم التأزم عرض النتائج