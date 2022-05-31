سعر نفط “برنت” يتجاوز 123 دولاراً للبرميل لأول مرة من 24 آذار/مارس الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2022 - 10:30

سعر نفط “برنت” يتجاوز 123 دولاراً للبرميل لأول مرة من 24 آذار/مارس الماضي

منذ 39 mins 31 May، 2022
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