العراق: القوات الامنية اعتقلت إرهابيا في بغداد وضبطت أسلحة بكركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية الاثنين عن اعتقال احد الارهابيين في كركوك، وضبط اسلحة غير مرخصة غرب بغداد.

وقالت القيادة في بيان لها انه “تم إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 (إرهاب) ضمن إحدى المناطق التابعة إلى قضاء الحويجة في كركوك”.

من جهة ثانية، اشار البيان الى “تنفيذ عملية تفتيش على السلاح غير المرخص ومصادرة مجموعة من الأسلحة ضمن منطقة (الشعلة- السلاّميات) غرب بغداد، أسفرت العملية عن العثور على 15 بندقية مختلفة الأنواع، 2 مسدسات، 6 مخازن بندقية، وتم ضبط جميع المواد”.

المصدر: الفرات نيوز