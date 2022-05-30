أكبر تجربة من نوعها بالعالم.. بريطانيا تختبر العمل 4 أيام بالأسبوع

يُطبق في بريطانيا اختبار واسع النطاق، لاعتماد 4 أيام عمل في الأسبوع فقط بدلاً من 5، وذلك في وقت تتزايد فيه أعداد الشركات التي تقبل توظيف العمال على أساس 4 أيام عمل.

لويس بلومسفيلد بريطاني بات يعمل 4 أيام في الأسبوع، وأصبح لديه مزيد من الوقت ليمضيه مع عائلته، وبات يفكّر بالقيام بعمل تطوّعي أو حتّى اكتساب مهارات جديدة، يقول بلومسفيلد بحماسة: “هناك أمور كثيرة يمكن أن أفعلها خلال يوم عطلة إضافيّ”، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

تهدف هذه التجربة، التي تعتبر الأكبر على الإطلاق في العالم، لمساعدة الشركات على تقليص أوقات العمل من دون خفض الرواتب أو إبطاء دورة الإنتاج.

كانت دولٌ مثل إسبانيا وآيسلندا والولايات المتحدة وكندا قد خاضت تجارب مماثلة، ومن المتوقّع أن تنضم أستراليا ونيوزيلندا إلى هذه المجموعة في أغسطس/آب المقبل.

يؤكّد أليكس سوجونغ-كيم بانغ، مدير المشاريع في “4 داي ويك غلوبال” (4 أيام عمل في الأسبوع)، وهي المؤسسة المنظّمة لهذه التجارب، أن الاختبار في بريطانيا لستة أشهر سيمنح الشركات الوقت الكافي لاختبار النظام وجمع البيانات، أضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسّطة تتكيّف بسهولة أكبر؛ إذ يمكنها إجراء تغييرات كبيرة بشكل أسرع.

من جانبها، أكدت “المؤسسة الملكيّة للبيولوجيا” التي تشارك بدورها في الاختبار، أنّها تهدف إلى منح موظّفيها مزيداً من الاستقلاليّة، وتأمل في أن يساهم تقليص أيّام العمل الأسبوعيّة في جذب عمّال جدد، والحفاظ على أفضل الموظّفين في صفوفها، خصوصاً ضمن سوق عملٍ يشهد ضغوطاً في المملكة المتحدّة.

كانت نسبة البطالة في المملكة قد بلغت أدنى مستوياتها منذ ما يقارب 50 عاماً عند 3,7%، ووصلت عروض العمل إلى رقمٍ قياسيّ قدره 1,3 مليون وظيفة.

بدوره، يرى آيدن هاربر، أحد مؤلّفي كتابٍ يروّج للعمل لمدّة أربعة أيّام (The Case for a Four Day Week)، أن الدول التي تعتمد هذا النظام تتمتع بإنتاجيّة أكبر، وأشار إلى أنّ اليونان في المقابل هي واحدة من الدول الأوروبيّة التي تعتمد أطول ساعات عملٍ مقابل إنتاجيّة ضعيفة.

بدوره، يرى فيل مكبرلاين، مؤسس منصّة 4dayweek.io المتخصّصة في العمل المرن، والوظائف القائمة على 4 أيّام في الأسبوع، أنّ أسبوع عملٍ أقصر هو خيارٌ مربحٌ للمؤسسات والعمّال على حدّ سواء ويتحدّث عن “قدرة خارقة على التوظيف”.

تؤكد هذه المنصّة أن عدد الشركات الراغبة في التوظيف على أساس العمل أربعة أيام ازداد بأربعة أضعاف خلال العامين الماضيين، ما يعكس اعتماد نظام العمل الهجين بصورة متزايدة والسعي إلى تحسين نوعيّة الحياة، بعد سنتين من وباء كورونا.

المصدر: عربي بوست