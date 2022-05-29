مستوطنون صهاينة يطلقون الرصاص الحي على المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة(قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 29 2022 - 20:46

مستوطنون صهاينة يطلقون الرصاص الحي على المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة(قناة الاقصى)

منذ 56 mins 29 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة