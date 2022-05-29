مستوطنون صهاينة يعتدون على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2022 - 20:46
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إعلام العدو: بدء "مسيرة الأعلام" في القدس
مصادر فلسطينية: مسيرة تحمل الأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة تحاول قوات الاحتلال تفريقها
الهلال الأحمر الفلسطيني: شرطة العدو تعتدي بالضرب على طواقمنا في محيط باب العمود بالقدس المحتلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعاملت مع 40 إصابة في محيط وداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة
مستوطنون صهاينة يعتدون على منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: 52 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محافظة نابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس
مواجهات متفرقة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس ورام الله والخليل
مصادر فلسطينية: إصابات برصاص الاحتلال الحي خلال مواجهات قرب مدخل أودلا جنوب نابلس
مصادر فلسطينية: تحليق مكثف لطائرات العدو الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة
دعوات لأهل القدس والداخل المحتل للتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك والتصدي للمستوطنين
حركة الجهاد الإسلامي: نحن في معركة مفتوحة مع العدو وخياراتنا مفتوحة لحماية المسجد الأقصى المبارك والمرابطين والقدس
حركة حماس: نشيد بالمرابطين وتصديهم لاقتحامات المستوطنين وندعو إلى مواصلة النفير انتصارا للقدس والأقصى
جبهة التحرير الفلسطينية تؤكد إصرار الفلسطينيين ومقاومتهم على افشال مخططات العدو
وسائل إعلام العدو: جيش الاحتلال عزَّز نشر منظومات القبة الحديدية في الداخل الفلسطيني المحتل
السيد ابراهيم امين السيد: المشاركة في الانتخابات دلت على ان الشعب المعطاء ما يزال نبضه قوياً في الوقوف الى جانب المقاومة
النائب حسن فضل الله: ما جرى من فوضى ربما منظمة بقضية التلاعب بأسعار العملة ليس بريئاً
النائب فضل الله: الأمر يحتاج إلى تحقيقات وإلى سلطة قضائية رغم معاناتنا معها ولكنها تبقى الجهة المخولة لمحاسبة المرتكبين
الوزير حمية أعلن من مغدوشة إنشاء مرفأ لصيانة السفن والخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية لمنطقة الزهراني
فوز اللائحة المدعومة من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بـ 15 مقعداً من أصل 16 في انتخابات نقابة الأطباء في لبنان
مصادر أمنية للمنار: توقيف رجل أمن سعودي في مطار بيروت بعدما ضبط معه 18 كيلو من الكبتاغون متوجها بها إلى الكويت
الدفاع الروسية: دمرنا مستودع أسلحة للقوات الأوكرانية في منطقة كريفي ريه
الكرملين: الرئيسان الروسي والصربي بحثا هاتفيا الملف الأوكراني والتطورات الأخيرة حول كوسوفو
الكرملين: الرئيسان الروسي والصربي بحثا هاتفيا الملف الأوكراني والتطورات الأخيرة حول كوسوفو
بوتين يؤكد خلال مع اتصالات بماكرون وشولتس التزام القوات الروسية بقواعد القانون الدولي الإنساني في أوكرانيا
بوتين يؤكد لماكرون وشولتس انفتاح روسيا على استئناف الحوار مع كييف ويحذر من مخاطر استمرار ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يعلن عن سيطرة القوات الروسية بالكامل على مدينة سيفيرودونيتسك آخر معاقل القوات الأوكرانية في لوغانسك
وزير الخارجية الصيني: التعاون الصيني الأمريكي وصل إلى مفترق طرق وواشنطن تتخذ موقفا مثيرا للجدل
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يزور تركيا الأسبوع المقبل في اول زيارة له إلى أنقرة منذ توليه منصبه الشهر الماضي
مقتل 31 شخصاً على الأقل إثر تدافع خلال فعالية خيرية في كنيسة بولاية ريفرز جنوبي نيجيريا
الخارجية السودانية تستنكر تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي حول الملء الثالث للسد وتصفها بـ "غير المسؤولة"
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مستوطنون صهاينة يعتدون على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
منذ 60 mins
29 May، 2022
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