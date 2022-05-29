إصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع العدو الاسرائيلي في بورين وحوارة بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2022 - 18:32

إصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع العدو الاسرائيلي في بورين وحوارة بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 29 May، 2022
مواجهات
فلسطين

أصيب الأحد 3 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والشظايا وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات مع العدو الاسرائيلي في بلدتي بورين وحوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل إن “مواطنين اثنين على الأقل أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخر بشظايا، فيما أصيب سبعة بحالات اختناق خلال مواجهات في بلدة حوارة”، وأضاف أن “سبعة مواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع وآخرين بحروق من قنابل الغاز خلال مواجهات في بورين”.

المصدر: وكالة وفا

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