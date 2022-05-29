اصابات بين الفلسطينيين جراء اعتداءات قوات العدو الاسرائيلي والمستوطنين الصهاينة في القدس المحتلة(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 29 2022 - 18:32

اصابات بين الفلسطينيين جراء اعتداءات قوات العدو الاسرائيلي والمستوطنين الصهاينة في القدس المحتلة(فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 29 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة