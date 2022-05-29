مستوطنون صهاينة اعتدوا على سيدة فلسطينية وحاولوا اقتحام المحال التجارية بالقدس المحتلة

اعتدى مستوطنون صهاينة الأحد على سيدة مقدسية برش “غاز الفلفل” في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات العدو الإسرائيلي شابا من محيط باب الساهرة وحاول مستوطنون اقتحام المحال التجارية في البلدة القديمة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مستوطنين اعتدوا على سيدة مقدسية برش غاز الفلفل في شارع الواد بالبلدة القديمة”، وأشارت إلى أن “المواطنين تصدوا لهم”، وأضافت أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا مقدسيا من محيط باب الساهرة”، وتابعت أن “مجموعات من المستوطنين حاولوا اقتحام المحال التجارية في سوق خان الزيت بالبلدة القديمة”.

المصدر: وكالة وفا