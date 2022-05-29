مئات المستوطنين الصهاينة يصلون إلى نقطة التجمع في شارع يافا بالقدس المحتلة لانطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية باتجاه مسارها المحدد(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2022 - 18:32

مئات المستوطنين الصهاينة يصلون إلى نقطة التجمع في شارع يافا بالقدس المحتلة لانطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية باتجاه مسارها المحدد(فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 29 May، 2022
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