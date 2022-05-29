ضعون: يدنا ممدودة للجميع

دعا مسؤول منطقة الجنوب الثانية في حزب الله علي ضعون، الى أن “تكون الأولوية بعد الإنتخابات لخدمة الناس ويدنا ممدودة للجميع لتأمين كافة الحلول ولننقذ البلد والدولة”.

وتابع: “نحن مع محاربة الفساد واليوم دخل للمجلس النيابي أسماء جديدة ويدنا ممدودة لهم للعمل كفريق واحد لنحمي بلدنا وننقذه من الفساد المستشري فيه”.

وجدد خلال رعايته حفل افتتاح الموسم الصيفي لأفواج وفرق الخدمة المجتمعية في منطقة النبطية، الذي أطلقته مفوضية جبل عامل في كشافة الإمام المهدي وبمشاركة شخصيات وفاعليات، الدعوة للنواب الجدد، “للتكاتف من أجل الحفاظ على أموال المودعين ولمحاسبة من هربوا الأموال إلى خارج لبنان، أما الشعارات البراقة لن تعطي نتيجة ولن تفيد البلد، لكن ما يفيد البلد العمل على إنقاذ أهلنا من خلال الإصلاحات وهذا الهم الأساسي المطلوب اليوم لنعمل عليه”.

وأشار ضعون إلى أن “الحل اليوم بأن نكون أقوياء وأغنياء من خلال استخراج الغاز والنفط ولنأتي بمليارات الدولارات وننقذ بلدنا واقتصادنا ونصل بالناس لبر الآمان”.

وختم ضعون: “سنبقى في هذا البلد متعاونين مع الجميع وسنحافظ على أمننا واستقرارنا وسندافع عن حقوقنا وعن مياهنا ونفطنا وغازنا وسنبقى نخدم أهلنا بأشفار العيون ولن نترك الساحة”.

المصدر: موقع المنار