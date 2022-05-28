مصادر فلسطينية : مقدسيون يرفعون الأعلام الفلسطينية في بلدة الطور بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 28 2022 - 14:42

مصادر فلسطينية : مقدسيون يرفعون الأعلام الفلسطينية في بلدة الطور بالقدس المحتلة

منذ 1 ساعة 28 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة