يوم صحي مجاني في مخيمات صيدا في ذكرى عيد المقاومة والتحرير

نظمت الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله ولجنة دعم المقاومة في فلسطين بالتعاون مع لجان العمل في المخيمات، يوماً صحياً تخصصياً مجانياً في مخيمات منطقة صيدا لمناسبة الذكرى السنوية الـ22 لعيد المقاومة والتحرير ويوم العودة، شملت أهالي مخيم المية ومية (مضافة آل كعوش)، ومخيم عين الحلوة (مستشفى القدس) ومنطقة مشاريع الهبة-الفوار (نادي الهبة الرياضي).

واستفاد من النشاط الصحي أكثر من 713 مريضا في الصحة العامة والأطفال، وتم توزيع 1732 حصة أدوية، كما تم توزيع 542 عبوة حليب للأطفال حديثي الولادة (دون السنة) وأشرف على الحملة حركة “أنصار الله” ومسؤول منطقة صيدا في حزب الله زيد ضاهر، ورئيس لجنة حي الهبة حسن شناعة، وعاملون في مديرية الجنوب للهيئة الصحية الإسلامية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام