الدفاع الروسية : الطيران الروسي يدمر 10 دبابات و5 راجمات للصواريخ من طراز “غراد”

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية الروسية قامت خلال يوم واحد بالقضاء على أكثر من 50 من القوميين الأوكرانيين، بالإضافة إلى تدمير تسع دبابات وخمس راجمات للصواريخ من طراز “غراد”.

وقال كوناشينكوف في إحاطة: “قامت مقاتلات ومروحيات الجيش الروسي بقصف 44 منطقة لتجمع الأفراد والعتاد العسكري الروسي، مما أسفر عن القضاء على أكثر من 250 من القوميين الأوكرانيين، وتدمير 84 قطعة سلاح وعتاد عسكري، من بينها 9 دبابات، و5 راجمات صواريخ من طراز “غراد”، و10 قطع مدفعية ميدان و22 مركبة عسكرية مختلفة الاستخدام”.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعين للذخيرة في منطقتي سبورنوي بجمهورية دونيتسك، وبارفينكوفو بمقاطعة خاركوف.

وتابع كوناشينكوف: “قامت قوات الصواريخ والمدفعية بتدمير 77 مركز قيادة تابع للقوات الأوكرانية، و412 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري، كما قامت بتدمير 53 نقطة قصف مدفعي. كما تم إحباط محاولة أخرى لبناء معبر عائم للقوات الأوكرانية عبر نهر سيفيرسكي دونيتس في منطقة مستوطنة زافغورودني بمقاطعة خاركوف”.

المصدر: سبوتنيك