الرئيس نبيه بري يدعو لجلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب عند الـ11 من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في ساحة النجمة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 26 2022 - 15:20

الرئيس نبيه بري يدعو لجلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب عند الـ11 من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في ساحة النجمة

منذ 23 mins 26 May، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة