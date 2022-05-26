ارتفاع أسعار النفط في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي حظر النفط الروسي

واصلت أسعار النفط، اليوم الخميس، الارتفاع في ظل مساع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر إمدادات النفط الروسي.

وبحلول الساعة 12:26 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.73% إلى 111.14 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.61% إلى 114.72 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وتشهد دول الاتحاد الأوروبي انقساما حول فرض عقوبات على صادرات النفط الروسي، إذ تتخوف دول في الاتحاد من التداعيات الاقتصادية عليها لهذه الخطوة.

وأمس أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أنه لا يزال “واثقا” في قدرة الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق حول فرض حظر على النفط الروسي، فيما أشارت هنغاريا (المجر) إلى رفضها لدعم الحظر.

المصدر: بلومبرغ