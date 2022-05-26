وفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة: نتائج التحقيقات الأمريكية في مجزرة الباغوز منحازة و مضللة (وكالة سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2022 - 13:06
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: 25 أيار هو يوم من أيام الله ومن الأيام التي تحقق فيها وعد الله
السيد نصر الله: أجدد الدعوى من موقع القوة والاقتدار الذي لم يسبق له مثيل إلى الشراكة والتعاون
السيد نصر الله: هذه الدولة اللبنانية بالمسار الذي تعملون فيه هي ذاهبة إلى الإنهيار
السيد نصر الله: نحن أمام خيارين الاول هو خيار لبنان القوي والغني وهناك خيار لبنان الضعيف والمتسول
السيد نصر الله: موضوع استخراج النفط والغاز من البحر يجعل لبنان دولة غنية
السيد نصر الله: حل مشكلة لبنان يبدأ من استخراج الغاز والنفط من المياه الاقليمية ولنتفق على كيفية استخراجها واستثمارها
السيد نصر الله: خلال الأيام القليلة المقبلة هناك أحداث قد تحصل في فلسطين والقدس قد تؤدي إلى تطورات خطيرة
السيد نصر الله: بعض الجمعيات الصهيونية المتطرفة دعت بشكل واضح إلى هدم مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى
السيد نصر الله: المقاومة الفلسطينية أكدت أنها سترد على أي اعتداء على المقدسات في القدس المحتلة
السيد نصر الله: إن أي مس بالمسجد الأقصى وبقبة الصخرة سيفجر المنطقة
السيد نصر الله: التمادي بالاعتداء على المقدسات في القدس سيؤدي إلى انفجار كبير في المنطقة وإلى ما لا تحمد عقباه
السيد نصر الله: في اللحظة الحالية من 1982 لم يكن حزب الله والمقاومة في لبنان أقوى مما هي عليه اليوم أمنيا وعسكرياً
السيد نصر الله: نشكر وسائل الإعلام التي واكبت الانتصار وأذكر قناة المنار وإذاعة النور اللتين كان لهما دورا مميزا
السيد نصر الله: الإنجاز الذي تحقق هو أكبر وأعظم إنجاز في التاريخ المعاصر وفي الحد الأدنى منذ 20 سنة
السيد نصر الله: هذا الانتصار ساهم بإعطاء الأمل للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة بإمكانية تحقيق التحرير والانتصار
السيد نصر الله: حضورنا اليوم في المجلس النيابي والحكومة هو لحماية ظهر المقاومة والاهتمام بمشاكل الناس
السيد نصر الله: كانت المعركة الأخيرة الضغط على بيئة المقاومة ولكن هذه المقاومة تشعر باحتضان كل الناس التي كانت معها
السيد نصر الله: اليوم نحن نحمي وهذا واجبنا الإنساني والأخلاقي والديني وهذا لا يحتاج إلى إذن من أحد
السيد نصر الله: المقاومة وأسلحتها الدقيقة هي التي تبقي الاحتلال على رجل ونصف وهي التي تحمي لبنان في ظل الانقسام
العلاقات الإعلامية في حزب الله: قناة العربية التابعة للنظام السعودي تزج باسم حزب الله في صناعة المخدرات والاتجار بها
العلاقات الإعلامية في حزب الله: قناة العربية تهدف للإساءة الى الحزب وتشويه صورة حركات المقاومة وخدشها أمام الرأي العام
العلاقات الاعلامية: العربية تهدف للتعمية على تورط كبار الأمراء والمسؤولين السعوديين بتجارة المخدرات وحبوب الكبتاغون
أجهزة الأمن الإسرائيلية توصي بعدم تغيير مسار "مسيرة الاعلام" في القدس الأحد المقبل حتى لا يفسّر ذلك بأنه ضعف إسرائيلي
الخارجية الفرنسية: ندعو الأطراف إلى انتهاج مقاربة مسؤولة واتّخاذ القرارات اللازمة بشكل عاجل لإبرام الاتفاق النووي
الدفاع الإيرانية: استشهاد المهندس إحسان قدبيغي وإصابة آخر من زملائه خلال حادث في الوحدات البحثية بوزارة الدفاع في بارشين
صحيفة يديعوت أحرونوت: "اسرائيل" غاضبة من تسريبات نيويورك تايمز حول مسؤوليتها عن اغتيال الضابط الإيراني صياد خدايي
وزير الخارجية الأوكراني: أوكرانيا بحاجة ماسّة لراجمات صواريخ متحرّكة تؤمن لها قوة نارية مكافئة لتلك التي تمتلكها روسيا
وفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة: نتائج التحقيقات الأمريكية في مجزرة الباغوز منحازة و مضللة (وكالة سانا)
منذ 11 mins
26 May، 2022
الامم المتحدة
الولايات المتحدة
سوريا
مجزرة الباغوز
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