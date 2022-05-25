السيد نصر الله: لبنان قادر ان يكون دولة غنية عبر النفط والغاز وبالزراعة والصناعة ، فلنقم اجماعا وطنيا حول استخراج وحماية هذه الثروة وهذا خيار متاح وممكن جدا ولكن يحتاج القليل من الجرأة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2022 - 22:12

السيد نصر الله: لبنان قادر ان يكون دولة غنية عبر النفط والغاز وبالزراعة والصناعة ، فلنقم اجماعا وطنيا حول استخراج وحماية هذه الثروة وهذا خيار متاح وممكن جدا ولكن يحتاج القليل من الجرأة

منذ 35 mins 25 May، 2022
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