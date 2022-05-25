السيد نصر الله: هذه المقاومة التي انتصرت عام 2000 قاتلت في ظل الانقسام اللبناني ولم يكن هناك اجماع لبناني حول المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2022 - 22:10

السيد نصر الله: هذه المقاومة التي انتصرت عام 2000 قاتلت في ظل الانقسام اللبناني ولم يكن هناك اجماع لبناني حول المقاومة

منذ 50 mins 25 May، 2022
أخبار موقع المنار

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