السيد نصر الله: نتنياهو قال ان المسار التاريخي لدولة اسرائيل قد انقلب بدءا بالانسحاب من لبنان عام 2000 وصولا الى الانسحاب من قطاع غزة وانتهاء بحرب تموز عام 2006 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 25 2022 - 22:12

السيد نصر الله: نتنياهو قال ان المسار التاريخي لدولة اسرائيل قد انقلب بدءا بالانسحاب من لبنان عام 2000 وصولا الى الانسحاب من قطاع غزة وانتهاء بحرب تموز عام 2006

منذ 1 ساعة 25 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة