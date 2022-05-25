السيد نصر الله: الخط البياني لكيان العدو كان صعودا الى العام 2000 حيث بدأ بالنزول – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2022 - 22:10
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لبنان يحتفل بعيد المقاومة والتحرير تاريخ اندحار الجيش الإسرائيلي عن معظم الأراضي اللبنانية التي احتلها عام 1978
مراسل المنار: جيش العدو يلقي قنابل مسيلة للدموع على المحتفلين بذكرى التحرير عند الحدود في بلدة العديسة وإصابات بالاختناق
الرئيس عون في ذكرى التحرير: نتثبّت مجدّداً من فعل إرادة شعبنا الذي أشعل الأرض تحت أقدام المحتل
الرئيس عون: وحدها وحدة الصف قارعت تسلّط العدو وآلته العسكرية ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان
وزير الدفاع موريس سليم: ظروفنا الصعبة لا يجب ان تحجب مشاعر الفرح والاعتزاز بانجاز 25 أيار 2000
الوزير المرتضى في عيد المقاومة والتحرير: يومٌ صنعه المقاومون مجداً للبنان والعرب وأحرار العالم
النائب الموسوي تعليقاً على تغريدات البخاري: للاسف ان تصمت الحكومة عن أي إجراء تأديبي يلزم أصحاب الوقاحة حدودهم
لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية: لتحرير البلد من الهيمنة السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية
علي حجازي: حزب البعث يدعو الشعب اللبناني في يوم التحرير والمقاومة إلى توحيد الجهود لمواجهة النهج التدميري المتواصل
المفتي قبلان: أقل الوفاء أن يلاقي البعض عيد التحرير والمقاومة بحكومة وفاق وطني تليق بعظمة انتصار أيار
الناطق باسم أنصار الله: نبارك للشعب اللبناني ومقاومته الباسلة العيد 22 للمقاومة والتحرير وللأمة أن تفخر بأول انتصار عربي
الإمام الخامنئي: المنافسات العدائية والتهديدات العسكرية والأزمات الغذائية تجعل ظروف استثنائية وإدارة الدول أكثر صعوبة
الإمام الخامنئي: السيادة الشعبية الدينية والإسلامية مقولة تثير عداوة القوى العظمى في العالم ضد هذه الحقيقة والظاهرة
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 11 مواطناً في مواجهات مع المستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس
حركة حماس: العدوان المستمر للاحتلال ومستوطنيه لن يقابل إلا بمزيد من الصمود والإصرار على المواجهة
أفغانستان: 22 قتيلا و32 إصابة في 3 تفجيرات بمدينة مزار شريف و10 قتلى و22 إصابة بتفجير في مسجد وسط كابل
استشهاد اثنين من الحشد الشعبي خلال اشتباكات عنيفة مع مجموعة من داعش شنت هجومًا في قرية الشيخ نجم
الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال اليوناني احتجاجاً على احتجاز أثينا سفينة تجارية تحمل العلم الإيراني
وزير النفط الإيراني: نعتزم رفع مستوى العلاقات التجارية مع روسيا في جميع المجالات إلى 40 مليار دولار سنويا
وزير النفط الإيراني: موسكو تعتزم استثمار 5 مليارات دولار في مجالات الطاقة والزراعة والنقل بإيران
الخارجية الروسية: نعد إجراءات بحق وسائل إعلام وصحفيين من دول أنغلوساكسونية ردا على إجراءاتها بحق صحفيين روس
وزارة المال الروسية: روسيا ستسدد ديونها الخارجية بالروبل
وزير الخارجية الأوكراني: نحتاج إلى المزيد من الأسلحة طالما أن الحرب متواصلة ولدينا عجز في راجمات الصواريخ
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يزور الحدود العراقية لمتابعة تطورات عملية ما تُسمى بـ "المخلب-القفل" المستمرة شمالي العراق
الخارجية الروسية: نعد إجراءات بحق وسائل إعلام وصحفيين من دول أنغلوساكسونية ردا على إجراءاتها بحق صحفيين روس
وزارة المال الروسية: روسيا ستسدد ديونها الخارجية بالروبل
وزير الخارجية الأوكراني: نحتاج إلى المزيد من الأسلحة طالما أن الحرب متواصلة ولدينا عجز في راجمات الصواريخ
المنظمة الدولية للهجرة: فقد 76 شخصا بعد غرق قارب مكتظ بالمهاجرين قبالة تونس
كوريا الشمالية تعلن عن إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان
المنظمة الدولية للهجرة: فقد 76 شخصا بعد غرق قارب مكتظ بالمهاجرين قبالة تونس
ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في تكساس الأمريكية إلى 21 بينهم 18 طفلا
مجلس الأمن القومي الروسي: العملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها ولا تتقيد بمواعيد نهائية
رئيسة المفوضية الأوروبية: سندعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً وبكل ما بوسعنا لكسب الحرب
رئيس الوزراء الاسباني: فنلندا والسويد ستشاركان في قمة الناتو الشهر المقبل في مدريد
الروبل يعزز مواقعه في مواجهة الدولار مسجلاً ارتفاعاً وأفضل أداء له منذ 2018 عند حدود 57 روبلاً للدولار الواحد
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
السيد نصر الله: الخط البياني لكيان العدو كان صعودا الى العام 2000 حيث بدأ بالنزول
منذ 1 ساعة
25 May، 2022
التعليقات
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إصابة شخص بجروح جراء انفجار لغم ارضي في جرود عرسال
السيد نصر الله: لبنان قادر ان يكون دولة غنية عبر النفط والغاز وبالزراعة والصناعة ، فلنقم اجماعا وطنيا حول استخراج وحماية هذه الثروة وهذا خيار متاح وممكن جدا ولكن يحتاج القليل من الجرأة
السيد نصر الله: نحن امام خيارين: خيار لبنان القوي والغني وخيار لبنان الضعيف والمتسول
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