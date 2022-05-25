الهلال الاحمر الفلسطيني: 41 إصابة خلال المواجهات المستمرة في محيط قبر يوسف شرق مدينة نابلس(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2022 - 00:44

الهلال الاحمر الفلسطيني: 41 إصابة خلال المواجهات المستمرة في محيط قبر يوسف شرق مدينة نابلس(فلسطين اليوم)

منذ 58 mins 24 May، 2022
أخبار موقع المنار

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