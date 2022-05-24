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May 24 2022 - 18:40

وزير الخارجية السعودي : انتخابات لبنان قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق لأوانه قول ذلك

منذ 37 mins 24 May، 2022
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
السعودية - عربي وإقليمي

بعد الانتقادات التي صدرت إزاء تصريحات السفير السعودي في لبنان وليد البخاري حول الانتخابات النيابية ونتيجتها، اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في تصريحات له خلال مشاركته في منتدى دافوس، أنَّ”انتخابات لبنان قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق لأوانه قول ذلك”.

وقال: إنَّ السعودية معنية بعودة العملية السياسية في لبنان، وينبغي على الأطراف كافة العمل على ذلك”، مشيراً الى انَّ ـــ ما وصفه ـــ  بموضوع حزب الله، هو بيد اللبنانيين”. ورأى الوزير السعودي أنَّ”انهيار الدولة اللبنانية أمر خطير، وينبغي الإسراع في الإصلاحات من أجل تجنب ذلك”، وختم بالقول:”إذا قام اللبنانيون بالإصلاحات سنرى ما يمكننا فعله”.

المصدر: قناة المنار

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