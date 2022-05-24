الأمن الروسي يفكك شبكة تعمل على تمويل إرهابيي هيئة تحرير الشام

أعلن المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإقليم خاباروفسك تفكيك شبكة تعمل على تمويل ما يسمى “هيئة تحرير الشام” الإرهابية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مكتب الإعلام الأمني قوله في بيان إن “الشبكة تضم خمسة مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى يقيمون في مدينة خاباروفسك وقامت بتمويل الإرهابيين وجمع الأموال لصالحهم”.

وأكد المكتب أنه تم فتح قضايا جنائية بحق المقبوض عليهم بتهمة المساعدة في النشاط الإرهابي وعدم إبلاغ السلطات مضيفاً إن المحكمة المركزية في خاباروفسك أدانت الموقوفين وحكمت عليهم بالسجن وبغرامات مالية.

وأعلنت المحكمة العليا الروسية في حزيران 2020 اعتبار ما يسمى “هيئة تحرير الشام” منظمة إرهابية مؤكدة أنها مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي المحظور في البلاد سابقاً.

المصدر: وكالة سانا