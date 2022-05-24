تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من الركود وضعف الاستهلاك

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، حيث فاقت المخاوف من ركود محتمل وضعف الاستهلاك توقعات شح المعروض العالمي وانتعاش الطلب على الوقود في الصين بعد وعود بكين بالتحفيز.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو بمقدار 45 سنتًا أو 0.40٪ إلى 112.97 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:12 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 47 سنتًا أو 0.43٪ إلى 109.82 دولارات للبرميل. وانخفض كلا المعيارين بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع خام برنت بنسبة 0.7٪ يوم الاثنين بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط تقريبًا.

تصدرت التهديدات المتعددة للاقتصاد العالمي مخاوف أثرياء العالم في قمة دافوس الاقتصادية السنوية ، حيث أشار البعض إلى خطر حدوث ركود عالمي.

نقل التلفزيون الحكومي الصيني عن مجلس الوزراء قوله يوم الإثنين ، إن الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم ، ستوسع تخفيضات ائتمانها الضريبي، وتؤجل مدفوعات الضمان الاجتماعي وسداد القروض ، وتطلق مشاريع استثمارية جديدة، وتتخذ خطوات أخرى لدعم الاقتصاد.

المصدر: رويترز