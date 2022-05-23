النخالة : المبدأَ الأساسي هو عدم القبول بالمساكنة والتعايش مع العدو الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2022 - 16:36

النخالة : المبدأَ الأساسي هو عدم القبول بالمساكنة والتعايش مع العدو الإسرائيلي

منذ 18 mins 23 May، 2022
زياد النخالة
عربي وإقليمي - فلسطين

أكدَ الأمينُ العامّ لحركةِ الجهاد الإسلامي زياد النخالة أنَّ”معركةَ سيفِ القدس كانت إنجازًا كبيرًا لكنها ليست انتصارًا كاملًا لأنها لم تَفرِضْ على العدوِ التراجعَ الكاملَ عن مخططاته”.
وخلالَ حديثٍ لجريدةِ الأخبار اللبنانية، قال النخالة اِنَ”المبدأَ الأساسيَ هو عدمُ القبولِ بالمساكنةِ والتعايشِ معَ العدوِ الإسرائيلي”.

واعتبرَ النخالة أنَ”الصهاينةَ يقاتلونَ الشعبَ الفلسطينيَ على المسجدِ الأقصى ويريدونَ بالحدِ الادنى أن يُقسِّمُوهُ لذلك على المقاومةِ والشعبِ أن يكونا مستعدينِ دائماً للمواجهة”.

المصدر: صحيفة الأخبار

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