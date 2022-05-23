أسعار النفط ترتفع بعد استعداد شنغهاي لرفع الإجراءات الصحية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، إذ أدى الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، وشح الإمدادات، وتراجع طفيف للدولار، إلى دعم السوق، في الوقت الذي تستعد شنغهاي إلى إعادة الفتح بعد إغلاق دام شهرين، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ حاد في النمو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” 82 سنتاً إلى 113.37 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتاً أو 0.6% إلى 110.97 دولارات للبرميل، مما زاد من مكاسب الأسبوع الماضي الصغيرة لكلا العقدين.

وقال الشريك الإداري في “إس.بي.آي” لإدارة الأصول، ستيفن إينيس، إنّ “دعم أسعار النفط يجري في حين تظل أسواق البنزين شحيحة وسط طلب قوي يتجه إلى الذروة في موسم القيادة في الولايات المتحدة”.

وأضاف إينيس أنّ “المصافي عادة ما تكون في وضع تكثيف لتلبية الاحتياجات الكبيرة للسائقين الأميركيين في محطات الوقود”، ويبدأ موسم ذروة القيادة تقليدياً في عطلة نهاية الأسبوع ليوم الذكرى في نهاية أيار/مايو وينتهي في عيد العمال في أيلول/سبتمبر.

وأشار محللو “إيه.إن.زد”، في مذكرة، إلى أنّ “البيانات عالية التردد تشير إلى استمرار الطلب في النمو”.

يذكر أنّ الإغلاق في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، يضر بالإنتاج الصناعي والبناء، مما دفع إلى اتخاذ خطوات لدعم الاقتصاد منها خفض معدل الرهن العقاري أكبر من المتوقع يوم الجمعة الماضي.

المصدر: الميادين