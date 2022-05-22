مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الاحد 22-5-2022

في وقتٍ لا يزالُ السجالُ الداخليُ حولَ مَن حصدَ الاكثريةَ في مجلسِ النوابِ، كانَ الدولارُ يرفعُ الاكثريةَ المعدَمةَ في صفوفِ اللبنانيينَ الى أرقامٍ غيرِ مسبوقةٍ على قانون: لبنانُ دائرةٌ واحدةٌ في الفقر.

فبَرغمِ أنَّ المعطياتِ الاقتصاديةَ لم تَتغير ، كانت غرفةُ التحكمِ السوداءُ تَزيدُ معدلَ الاستثمارِ في أوجاعِ الناس ، فرَفعت مجدداً سعرَ صرفِ الدولار ، لتبدأَ موجةُ تسونامي جديدةٌ في أسعارِ السلعِ والخِدمات.

قفزاتٌ جنونيةٌ للعملةِ الخضراءِ معَ تزاحمِ الاستحقاقاتِ الداخلية، يُفترضُ أن يكونَ الهمُّ المعيشيُ للمواطنِ في صدارةِ قائمةِ الاولوياتِ بعيداً عن المناكفاتِ التي سَئِمَها الجميع.

ومعَ انطلاقِ عملِ المجلسِ النيابيِّ الجديد ، رسمَ حزبُ الله الخطوطَ العريضةَ للتعاونِ معَ الاخرينَ تحتَ قُبةِ البرلمان، رئيسُ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة النائبُ محمد رعد يؤكد : نحنُ حريصونَ على التعاونِ الايجابي معَ كلِّ ما نراهُ مناسباً لتحقيقِ مصالحِ الناسِ والبلد ، وأنَ الايامَ القادمةَ الصعبةَ تتطلبُ جهوداً صادقةً ومخلصة.

ونحنُ على بعدِ ايامٍ من الذكرى الثانيةِ والعشرين َ للنصرِ الالهي في ايارَ حيثُ قطفَ أهلُ الجنوبِ ولبنانَ ثمارَ سِنينَ طويلةٍ من العملِ المخلصِ والصادقِ المتوَّجِ بالتضحيةِ والشهادة ، أَحيت فصائلُ المقاومةِ في قطاعِ غزة الذكرى الاولى لمعركةِ سيفِ القدس بالتأكيدِ أنَ السيفَ سيَبقى مُصْلَتاً في وجهِ الاحتلال ، وقادةُ المقاومةِ يُجمعون : لا نسمحُ مطلقاً باستباحةِ المسجدِ الاقصى ، واِنَ ايَ تجاوزرٍ للاحتلالِ سيواجَهُ بحزم.

وتأكيداً على الوحدةِ شاركَ مقاومونَ من غرفةِ العملياتِ المشتركةِ في الاحتفالِ المركزي والرسالةُ موحدة: اِنَ وحدةَ الساحاتِ القتاليةِ أصبحت ضرورة ، ويجبُ أن لا نسمحَ للاحتلالِ بالاستفرادِ بساحةٍ دونَ غيرِها.

المصدر: قناة المنار