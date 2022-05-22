ايران تعيد تأهيل طائرة “اف 14” بعد اجراء عمليات صيانة اساسية

حلقت طائرة “اف 14” مقاتلة اعتراضية تابعة للقوات المسلحة الايرانية بعد خضوعها لعمليات صيانة اساسية (اوفرهال) اثر جثوم على الارض دام 18 عاما.

وقال قائد القوة الجوية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد طيار حميد واحدي ان هذه الطائرة المقاتلة خضعت لعمليات صيانة اساسية في القاعدة الجوية الثامنة “قاعدة الشهيد بابائي” في اصفهان (وسط ايران) بعد ان كانت جاثمة لفترة 18 عاما.

واضاف لم يتصور الاعداء ابدا ان نتمكن بعد كل هذه الاعوام من ان نعيد للخدمة هذه الطائرة التي يحتاج تصليحها وتاهيلها الى تكنولوجيا معقدة جدا.

وقال العميد طيار واحدي ان هذه المقاتلة خضعت لعمليات صيانة اساسية لفترة 38 الف شخص/ساعة على مدى 3 اعوام من العمل الدؤوب ليل نهار لتعود الى الخدمة مع الارتقاء بقدراتها القتالية الدفاعية.

واشار الى استبدال وتصليح آلاف قطع الغيار لهذه الطائرة خلال عمليات اعادة التاهيل، مضيفاً ان مراحل التصليح والصيانة جرت مائة بالمائة على يد خبرائنا ولم نكن بأي حاجة الى شركات خارجية.

وقاد قائد القوة الجوية العميد طيار حميد واحدي، الطائرة في عملية التحليق بعد انجاز عمليات الصيانة الاساسية وعودتها للخدمة.

المصدر: وكالة فارس