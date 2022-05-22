قتلى وعشرات الجرحى جراء حادث حافلة طلاب جامعيين في تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2022 - 10:52

قتلى وعشرات الجرحى جراء حادث حافلة طلاب جامعيين في تركيا

منذ 2 ساعة 22 May، 2022
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