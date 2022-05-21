الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تواصل استخدام المدارس ورياض الأطفال كنقاط لإطلاق النار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن المسلحين الأوكرانيين يواصلون نشر الأسلحة الثقيلة في رياض الأطفال والمدارس، والمباني السكنية. وقال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف: “عناصر التشكيلات المسلحة الأوكرانية نشرت نقاط إطلاق نار في مدرسة رقم 2، ومبنى مدرسة تشاسوف يار المهنية رقم 77، في منطقة باخموت في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأضاف ميزينتسيف أن القوات الأوكرانية نشرت أسلحة ثقيلة داخل روضة “سولنيشكو” للأطفال في قرية “نوفوإكونوميتشيسكوي” بجمهورية دونيتسك. وأوضح المسؤول الروسي أن نظام كييف نفذ استفزازا جديدا، عبر قيام المسلحين القوميين الأوكران، بإطلاق النار على مبان سكنية في منطقة نيكولاييفكا بجمهورية لوهانسك الشعبية، من أجل تشويه سمعة الجيش الروسي، مضيفا أن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى

وأشار ميزينتسيف إلى أن الصحفيين الأميركيين والأوكران، قاموا بالتقاط الصور بعد الهجوم، من أجل نشر معلومات مزيفة معادية لروسيا. وبحسب ميزينتسيف، فإن مراسلي صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، إلى جانب صحفيين أوكرانيين، رافقوا المسلحين القوميين الأوكران، والتقطوا صورا ومقاطع مصورة للضربات ونتائجها، والتي يزُعم أن القوات الروسية هي من نفذتها.

الدفاع الروسية: إبطال مفعول 9255 جسما متفجرا في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك

وأعلن ميزينتسيف أن خبراء المتفجرات الروس، أبطلوا مفعول 9255 جسما متفجرا، في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين. وقال “تنفذ مفارز إزالة الألغام التابعة للقوات المسلحة الروسية، ووزارة الطوارئ الروسية، مهامها بتطهير أراضي جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين من المواد المتفجرة”.

وأضاف ميزينتسيف أنه تم فحص 1620.29 هكتارا في أراضي جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، وإبطال مفعول 9255 جسما متفجرا، بينهم 1659 تم اكتشافهم وتعطيلهم خلال اليوم الماضي.

المصدر: سبوتنيك