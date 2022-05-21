“الجهاد”: لتصعيد المواجهة مع العدو الاسرائيلي والتصدي له بكل الطرق والوسائل

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين السبت الشهيد أمجد وليد الفايد (17 عاما)، الذي ارتقى برصاص العدو الاسرائيلي على أطراف مدينة جنين ومخيمها فجرا.

وقالت الحركة إن “المخيم يثبت كل يوم عزيمته وصلابته اللامتناهية في استمرار المواجهة ضد الاحتلال الغاصب”، واضافت ان “استشهاد المجاهد أمجد الفايد بإطلاق عشرات الرصاص على جسده، يكشف معنى الإرهاب الدموي الذي يمارسه الاحتلال بحق أبناء شعبنا”.

وأكدت الحركة “لن نتخلى عن واجبنا المقدس ومقاومتنا الباسلة مهما عظمت التكاليف والتضحيات من أجل الغاية الكبرى لشعبنا وأمتنا بتحرير أرضنا وتطهير أقصانا وأن دم الشهداء سينير طريق الحرية والخلاص “، ودعت “جماهير الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة الحية لتصعيد خطوط المواجهة مع المحتل والتصدي له بكل الطرق والوسائل، دفاعا عن حق شعبنا ومقدساتنا”.

المصدر: فلسطين اليوم