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May 21 2022 - 10:58

وزير الصحة: نحن لغاية اللحظة بمنأى عن الاصابة بفيروس جدري القرود

منذ 37 mins 21 May، 2022
وزير الصحة فراس الابيض
لبنان

طمأن وزير الصحة العامة فراس الأبيض، أن “لبنان لغاية اللحظة بمنأى عن الإصابة بفيروس جدري القرود، إلا أن الاحتياط واجب، خصوصا في الفترة التي يزداد فيها السفر بين البلدان”.

وفي حديث صحفي، قال الابيض “في ما يخص الأمراض الوبائية الجرثومية نلتزم الإجراءات المطلوبة من منظمة الصحة العالمية لناحية تجهيز أماكن عزل وغيرها من الإجراءات الخاصة لمجرد ورود شكوى عن أية إصابة”.

وكشف أنه “أعطى التوجيهات لمديرية الوقاية في وزارة الصحة العامة لأخذ الإجراءات، سواء من خلال المنافذ، لا سيما مطار رفيق الحريري الدولي أو من خلال المعاينة في العيادات مع أطباء الأمراض المعدية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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