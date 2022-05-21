رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان د. حسن اللقيس استقبل الملحق الثقافي للجمهورية الإسلامية السيد محمد رضا مرتضوي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2022 - 01:36

رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان د. حسن اللقيس استقبل الملحق الثقافي للجمهورية الإسلامية السيد محمد رضا مرتضوي

منذ 14 mins 21 May، 2022
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لبنان
استقبل رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان د. حسن اللقيس الملحق الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت السيد محمد رضا مرتضوي في مقر الجامعة في خلدة.
وبارك السيد مرتضوي للدكتور اللقيس تعيينه رئيساً للجامعة الإسلامية و نائباً أول لرئيس المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، وأثنى على الدور الذي يقوم فيه اللقيس لتطوير و تقدم الجامعة.
و بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية والعلمية من خلال العمل على توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجامعة الإسلامية في لبنان والجامعات الإيرانية.
بدوره رحب الدكتور اللقيس بالسيد مرتضوي، مؤكداً عمق العلاقة التي تربط الشعبين اللبناني والإيراني، وناقش الطرفان العمل على فتح قسم لتعليم اللغة الفارسية في الجامعة.
ووعد الدكتور اللقيس بزيارة الجمهورية الإسلامية في إيران، وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع الجامعات الإيرانية.

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