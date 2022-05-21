مصدر عسكري سوري: حوالي الساعة 23.1 من مساء الجمعة ٢٠-٥-٢٠٢٢ نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في جنوب دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2022 - 01:36
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السيد حسن نصر الله في الذكرى السادسة لاستشهاد السيد ذو الفقار: لا نمتلك ترف الوقت وعلى الجميع أن يبادر إلى العمل
السيد نصر الله: ندعو للانفتاح شرقا وغربا لمنع التداعي والانفجار في البلد وعدم الخضوع لغضب الولايات المتحدة الأميركية
السيد نصر الله: نحن أكثر المعنيين بالحفاظ على البلد وهويته ولا في حرب عسكرية ولا تآمر دولي يمكن أن يجعلنا نضعف أو نتراجع
السيد نصر الله: لإعادة تطبيع العلاقات مع سوريا بأسرع وقت ممكن لمعالجة أزمة النازحين ولأن لبنان أكثر المستفيدين
السيد نصر الله: نؤكد على العمل لاستخراج كنز النفط والغاز لا سيما في البلوكات الجنوبية لأن العالم بحاجة أكثر
السيد نصر الله: في المعركة الكونية على سوريا كان القائد بدر الدين حاضرا ومعركة القصير أسست لتحرير المناطق الحدودية
السيد نصر الله: جيل السيد ذو الفقار وعماد مغنية الذي التحق به أجيال هو الذي حمى لبنان إلى اليوم
السيد نصر الله: المقاومة ساهمت في كشف وتفكيك الكثير من شبكات التجسس الإسرائيلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية
السيد نصر الله: نطالب كل القيادات والقوى السياسية في لبنان بدعم توجه القوى الأمنية لتفكيك الشبكات التجسسية
السيد نصر الله: يجب أن نسعى إلى دولة عادلة وقادرة تكون سلطتها وطنية صادقة وشجاعة تقدم المصلحة الوطنية على كل المصالح
السيد نصر الله: لا يتوهم أحد أن العالم العربي قادر على حماية لبنان وهو لم يستطع أن يحمي فلسطين عندما كان قويا ومقتدرا
السيد نصر الله: المقاومة بكل فصائلها وقواها اسقطت اتفاقية 17 أيار
السيد نصر الله: نكبة 15 أيار لم تكن نكبة فلسطين فقط بل نكبة كل العرب وهي حادثة لا تنتهي مصائبها ولا آلامها
السيد نصر الله: الشعب الفلسطيني حاضر في الميادين والساحات ولم يعد ينتظر لا دول ولا أنظمة عربية ولا جامعة عربية
السيد نصر الله: إيمان الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني بالمقاومة أقوى من أي زمن مضى
الرئيس ميشال عون يوقع قبيل الجلسة الحكومية مرسوماً يقضي بإعطاء سلفة للخزينة بقيمة 90 مليار ليرة لدفع مستحقات الدولة
الرئيس عون في مستهل الجلسة الحكومية: الانتخابات تمت بظروف مقبولة على الرغم من بعض الحوادث التي سجلت
الرئيس عون دعا وزارة الداخلية لنشر نتائج الانتخابات بالتفصيل ضمن المهل المحددة لإفساح المجال بتقديم الطعون
الرئيس ميقاتي: أدعو الوزراء لإكمال أعمالهم في وزاراتهم وأتمنى على مجلس النواب الجديد الإسراع في اختيار حكومة جديدة
ميقاتي: نحن بحاجة الى تعاون كل الأطراف لأن التأخير كلفته عالية فلو قمنا بالحل منذ سنتين لكانت التكلفة أقل بكثير
الرئيس نبيه بري: معنى ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة المجلس هو المباشرة في إلغاء الطائفية وهذا ما أنادي به منذ فترة طويلة
الرئيس بري: المجلس النيابي سيد نفسه وفي النهاية علينا جميعاً احترام ارادة الهيئة العامة التي ستتولى انتخاب رئيس المجلس
الشيخ محمد يزبك: أصوات الشرفاء ثبتت استراتيجية المقاومة في الدفاع عن لبنان وأسقطت رهانات المتآمرين على كرامة اللبنانيين
الشيخ علي دعموش: أبلغ ما في نتائج الانتخابات أنها كشفت قوة وثبات واتساع شعبية المقاومة التي راهن البعض على تراجعها
سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق
الخارجية السورية: التصريحات الرخيصة لأردوغان بانشاء منطقة آمنة شمال البلاد تكشف ألاعيب عدوانية من النظام التركي ضد سوريا
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 65 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال في مدينتي نابلس وقلقيلية
الرئيس الإيراني: الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد طهران قد باءت بالفشل وهو ما اعترفت به الإدارة الأمريكية
الدفاع الروسية: السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية على جميع منشآت "آزوفستال" في ماريوبول حيث تحصن مسلحو كتيبة "آزوف"
الرئيس الروسي: روسيا تتعرض لحرب سيبرانية شاملة منذ بدء عمليتها في أوكرانيا
وزير الخارجية الروسي: محاولات الاتحاد الأوروبي الهيمنة على إفريقيا استعمار جديد لا يعجب روسيا
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 65 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال في مدينتي نابلس وقلقيلية
الرئيس الإيراني: الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد طهران قد باءت بالفشل وهو ما اعترفت به الإدارة الأمريكية
الرئيس الروسي: روسيا تتعرض لحرب سيبرانية شاملة منذ بدء عمليتها في أوكرانيا
وزير الخارجية الروسي: محاولات الاتحاد الأوروبي الهيمنة على إفريقيا استعمار جديد لا يعجب روسيا
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مصدر عسكري سوري: حوالي الساعة 23.1 من مساء الجمعة ٢٠-٥-٢٠٢٢ نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في جنوب دمشق
منذ 33 mins
21 May، 2022
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