وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول بعد استسلام كل عناصر كتيبة آزوف التي كانت تتحصن في مصنع آزوفستال – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2022 - 23:42

وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول بعد استسلام كل عناصر كتيبة آزوف التي كانت تتحصن في مصنع آزوفستال

منذ 1 ساعة 20 May، 2022
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