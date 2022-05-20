السيد نصر الله: نؤكد على جديدة العمل لاستخراج النفط والغاز لا سيما في البلوكات الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2022 - 19:30

السيد نصر الله: نؤكد على جديدة العمل لاستخراج النفط والغاز لا سيما في البلوكات الجنوبية

منذ 48 mins 20 May، 2022
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