السيد نصر الله: ايها اللبنانيون ايها النواب ايها القادة السياسيون لا نمتلك ترف الوقت ونحن امام تحديات داهمة وصادمة وخطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2022 - 19:30

السيد نصر الله: ايها اللبنانيون ايها النواب ايها القادة السياسيون لا نمتلك ترف الوقت ونحن امام تحديات داهمة وصادمة وخطيرة

منذ 55 mins 20 May، 2022
أخبار موقع المنار

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