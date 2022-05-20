السيد نصر الله: هناك تحديات داهمة كالخبز والكهرباء والبنزين والدواء والدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2022 - 19:30
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الرئيس الإيراني: الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد طهران باءت بالفشل وهو ما اعترفت به الإدارة الأمريكية
الحكومة اللبنانية تبدأ آخر جلساتها قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال في قصر بعبدا وعلى جدول أعمالها 133 بندا
الرئيس ميشال عون يوقع قبيل الجلسة الحكومية مرسوماً يقضي بإعطاء سلفة للخزينة بقيمة 90 مليار ليرة لدفع مستحقات الدولة
الرئيس عون في مستهل الجلسة الحكومية: الانتخابات تمت بظروف مقبولة على الرغم من بعض الحوادث التي سجلت
الرئيس عون دعا وزارة الداخلية لنشر نتائج الانتخابات بالتفصيل ضمن المهل المحددة لإفساح المجال بتقديم الطعون
مراسل المنار: مقترح رفع الدولار الجمركي يُسحب من النقاش في جلسة مجلس الوزراء
الرئيس نبيه بري: معنى ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة المجلس هو المباشرة في إلغاء الطائفية وهذا ما أنادي به منذ فترة طويلة
الرئيس بري: المجلس النيابي سيد نفسه وفي النهاية علينا جميعاً احترام ارادة الهيئة العامة التي ستتولى انتخاب رئيس المجلس
الشيخ نعيم قاسم: مرتاحون لانجاز الاستحقاق النيابي ولنتائجه التي افرزها لانه خيار الشعب
الشيخ محمد يزبك: أصوات الشرفاء ثبتت استراتيجية المقاومة في الدفاع عن لبنان وأسقطت رهانات المتآمرين على كرامة اللبنانيين
الشيخ علي دعموش: أبلغ ما في نتائج الانتخابات أنها كشفت قوة وثبات واتساع شعبية المقاومة التي راهن البعض على تراجعها
الشيخ أحمد قبلان: الجميع مطالب بتحمل مسؤولياته الوطنية خاصة أن مشروع الدولة مهدد والبديل عنه الفوضى
موظفو شركتي الإتصالات "ألفا" و"تاتش" بدأوا إضراباً مفتوحاً عن العمل وتوقفوا عن تقديم الخدمات كافة
الخارجية السورية: التصريحات الرخيصة لأردوغان بانشاء منطقة آمنة شمال البلاد تكشف ألاعيب عدوانية من النظام التركي ضد سوريا
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 65 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال في مدينتي نابلس وقلقيلية
فلسطين المحتلة: 30 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وسط إجراءات مشددة من قوات الإحتلال
منظمة العفو الدولية: قرار "إسرائيل" عدم التحقيق في مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي
الرئيس الإيراني: الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد طهران قد باءت بالفشل وهو ما اعترفت به الإدارة الأمريكية
الرئيس الروسي: روسيا تتعرض لحرب سيبرانية شاملة منذ بدء عمليتها في أوكرانيا
وزير الخارجية الروسي: محاولات الاتحاد الأوروبي الهيمنة على إفريقيا استعمار جديد لا يعجب روسيا
وزير الدفاع الروسي: سنقوم بإنشاء 12 تشكيلاً عسكرياً غربي البلاد بحلول نهاية 2022 رداً على توسع حلف النيتو مقابل حدودنا
وزير الدفاع الروسي: سنقوم بإنشاء 12 تشكيلاً عسكرياً غربي البلاد بحلول نهاية 2022 رداً على توسع حلف النيتو مقابل حدودنا
وزير الدفاع الروسي استسلام أكثر من 1900 أوكراني في مجمع آزوفستال الصناعي
قطر وألمانيا توقعان إعلانا مشتركا لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة
أمير قطر: الغاز يلعب دورا أساسيا في الطاقة بالعالم ونتطلع لاستكشاف أسواق جديدة وأوروبا سوق واعدة
أمير قطر: نأمل أن يكون هناك اتفاق بين أطراف الاتفاق النووي وقطر مستعدة للمشاركة في حل هذا الخلاف
المستشار الألماني: الطاقة مسألة جوهرية بالنسبة لنا ونريد تطوير إمكانياتنا وقطر تلعب دورا مهما في استراتيجيتنا
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام اليوم الجمعة الـ5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: ننتهج سياسة التوازن بعلاقاتنا مع روسيا وأوكرانيا ولا ننوي قطع الروابط مع بوتين وزيلنسكي
المستشار الألماني: غزو أوكرانيا جعلنا نعيد التفكير بأمننا وعلينا أن نمضي قدماً ونخرج من التبعية الروسية في مجال الطاقة
الشرطة الألمانية: إصابة شخص بإطلاق نار في مدرسة شمال البلاد وتوقيف المهاجم
إصابة 7 أشخاص بينهم 3 في حال حرجة في إطلاق نار قرب جامعة تمبل في مدينة فيلادلفيا الأميركية
الخارجية الصينية: بكين حذرت واشنطن من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية سيادتها ومصالحها في حال تدخلت في شؤونها الداخلية
توغو: مقتل 8 جنود وإصابة 13 آخرين في هجوم استهدف نقطة عسكرية شمال البلاد
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
السيد نصر الله: هناك تحديات داهمة كالخبز والكهرباء والبنزين والدواء والدولار
منذ 58 mins
20 May، 2022
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