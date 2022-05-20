الوزير ياسين: خطة وزير الاتصالات لإنقاذ القطاع والحفاظ عليه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 20 2022 - 11:54

الوزير ياسين: خطة وزير الاتصالات لإنقاذ القطاع والحفاظ عليه

منذ 1 ساعة 20 May، 2022
ناصر ياسين
ملفات

كشف وزير البيئة ناصر ياسين في حديث إذاعي أن “الخطة التي سيقدمها وزير الاتصالات جوني القرم في جلسة اليوم، هي لانقاذ القطاع والحفاظ عليه من خلال رفع التعرفة من دون ان تتأثر الطبقة العاملة والمتوسطة بشكل كبير”.

وعن البند السابع المتعلق بالدولار الجمركي، اعتبر ان “الصيغة المطروحة ليست فقط على صلة برفع الدولار الجمركي، بل مرتبطة بالطوابع والرسوم العقارية”، وقال:”ان السلع في الاسواق تباع تبعاً لسعر صرف السوق، وبالتالي الفارق في التسعيرة يستفيد منه التاجر وليس المواطن”.

وختم مشددا على أن “اطالة فترة تصريف الاعمال لا تفيد الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، كما تؤثر على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

وزراء

جولة لوزيري الاقتصاد والبيئة على اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت

جال وزيرا الاقتصاد والبيئة ‎امين سلام وناصر ياسين، على اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت، من اجل متابعة اعمال معالجة الحبوب الناتجة عن انفجار المرفأ، وقد رافقهم في الجولة نائب رئيس الاركان للتجهيز العميد نصر ممثلا قائد الجيش بالاضافة الى رئيس جهاز امن المرفأ ورئيس دائرة الامن العام وادارة الاهراء. ‎و ...

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة