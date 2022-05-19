وزارة الدفاع الروسية نشرت فيديو يظهر هجوما على بطارية أوكرانية من مدفع “هاوتزر إم777” أمريكي الصنع في محيط قرية “بودغورنويه” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 19 2022 - 17:16

وزارة الدفاع الروسية نشرت فيديو يظهر هجوما على بطارية أوكرانية من مدفع “هاوتزر إم777” أمريكي الصنع في محيط قرية “بودغورنويه”

منذ 8 mins 19 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة