الدفاع الروسية: القوات الصاروخية والمدفعية اصابت 76 موقع قيادة اوكراني و421 منطقة تمركز للأفراد والمعدات في يوم واحد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2022 - 17:16
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الكرملين: لا أمل في تشغيل خط الغاز "نورد ستريم 2" قريباً ولكن أوروبا تحتاج إليه بصرف النظر عن موقفها الآن
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للعودة إلى المفاوضات مع كييف حين تبدي استعدادها لذلك
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مستشار الرئيس الأوكراني: وقف إطلاق النار مستحيل من دون الانسحاب الكامل للقوات الروسية ولسنا مهتمين باتفاقية مينسك جديدة
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توغو: مقتل 8 جنود وإصابة 13 آخرين في هجوم استهدف نقطة عسكرية شمال البلاد
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
وزيرا الخارجية الإيراني والروسي يبحثان هاتفياً مستقبل العمل بشأن استئناف الاتفاق النووي
طيران الجيش العراقي يستهدف مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء الطارمية شمال بغداد
وزارة الدفاع الروسية: استسلام 771 جندياً أوكرانياً في مجمع آزوفستال الصناعي خلال الـ24 ساعة الماضية
الكرملين: لا أمل في تشغيل خط الغاز "نورد ستريم 2" قريباً ولكن أوروبا تحتاج إليه بصرف النظر عن موقفها الآن
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للعودة إلى المفاوضات مع كييف حين تبدي استعدادها لذلك
الخارجية الروسية: طرد 5 دبلوماسيين برتغاليين رداً على إجراء مماثل من لشبونة
رئيس مجلس الاتحاد الروسي: رد فعلنا على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيتناسب عسكرياً مع حضور الحلف فيهما
مستشار الرئيس الأوكراني: وقف إطلاق النار مستحيل من دون الانسحاب الكامل للقوات الروسية ولسنا مهتمين باتفاقية مينسك جديدة
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: ننتهج سياسة التوازن بعلاقاتنا مع روسيا وأوكرانيا ولا ننوي قطع الروابط مع بوتين وزيلنسكي
المستشار الألماني: غزو أوكرانيا جعلنا نعيد التفكير بأمننا وعلينا أن نمضي قدماً ونخرج من التبعية الروسية في مجال الطاقة
الشرطة الألمانية: إصابة شخص بإطلاق نار في مدرسة شمال البلاد وتوقيف المهاجم
إصابة 7 أشخاص بينهم 3 في حال حرجة في إطلاق نار قرب جامعة تمبل في مدينة فيلادلفيا الأميركية
الخارجية الصينية: بكين حذرت واشنطن من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية سيادتها ومصالحها في حال تدخلت في شؤونها الداخلية
توغو: مقتل 8 جنود وإصابة 13 آخرين في هجوم استهدف نقطة عسكرية شمال البلاد
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية: القوات الصاروخية والمدفعية اصابت 76 موقع قيادة اوكراني و421 منطقة تمركز للأفراد والمعدات في يوم واحد
منذ 9 mins
19 May، 2022
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