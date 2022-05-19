الدفاع الروسية: القوات الصاروخية والمدفعية اصابت 76 موقع قيادة اوكراني و421 منطقة تمركز للأفراد والمعدات في يوم واحد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2022 - 17:16

الدفاع الروسية: القوات الصاروخية والمدفعية اصابت 76 موقع قيادة اوكراني و421 منطقة تمركز للأفراد والمعدات في يوم واحد

منذ 9 mins 19 May، 2022
أخبار موقع المنار

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