الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الخارج للمصارف: لن نقف مكتوفين

قالت “الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية” في بيان لها الخميس “عمدت منظومة المصارف الى تصعيد هجمتها على اولياء الطلاب والمودعين، فعمد بنك لبنان والمهجر الى اقفال عدد كبير من حسابات اولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية لاقفال الباب مسبقا على أي طلبات تحويل مستحقة لأهالي الطلاب عبر هذه المصارف وفقا للقانون 283”.

وحذرت الجمعية “المصارف المذكورة من انها لن تقف مكتوفة امام ما يجري”، ودعت “الأهالي الى ان يكونوا على أهبة الإستعداد للتحرك في اتجاه المصارف المذكورة ولا سيما بنك لبنان والمهجر في المناطق وامام الفروع الرئيسية في بيروت في الأيام المقبلة” وحثت “الأهالي الى التحرك قانونيا لمنع من امتهن دوس القوانين والدستور من المضي في ظلمه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام