وزير الحرب الأمريكي والدفاع السويدي يبحثان الأمن الأوروبي وعضوية السويد في الناتو

بحث وزير الحرب الأمريكي لويد أوستين والدفاع السويدي بيتر هولتكويست قضايا الأمن في أوروبا وسعي السويد للعضوية في حلف الناتو.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في أعقاب المباحثات بين الوزيرين بواشنطن، يوم الأربعاء، إنهما “بحثا ثبات العلاقات الثنائية في مجال الدفاع والقرار التاريخي للحكومة السويدية بشأن السعي للعضوية في الناتو”.

وأضاف كيربي أن الوزيرين أكدا “على أهمية الأمن والاستقرار في أوروبا والوحدة الأطلسية”، مشيرا إلى أن الوضع في أوكرانيا كان أيضا على طاولة المباحثات بين الوزيرين.

المصدر: وكالات