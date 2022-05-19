تحية الحاجّة وصلت، وسماحة السيد يرد التحية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2022 - 01:44

تحية الحاجّة وصلت، وسماحة السيد يرد التحية

منذ 1 ساعة 19 May، 2022
تقارير مصورة - لبنان

الحجة

المصدر: موقع المنار

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