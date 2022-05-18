السيد نصرالله: طالما لدينا هذا النظام الانتخابي الطائفي فهذا يعني ان عدد النواب لا يعبر عن الإرادة الشعبية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2022 - 22:28

السيد نصرالله: طالما لدينا هذا النظام الانتخابي الطائفي فهذا يعني ان عدد النواب لا يعبر عن الإرادة الشعبية

منذ 1 ساعة 18 May، 2022
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