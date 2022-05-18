السيد نصرالله: الشكر لكل الذين شاركوا في الانتخابات وخصوصا الذين اعطوا اصواتهم للمقاومة وحلفائها واصدقائها في كل لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2022 - 20:48

السيد نصرالله: الشكر لكل الذين شاركوا في الانتخابات وخصوصا الذين اعطوا اصواتهم للمقاومة وحلفائها واصدقائها في كل لبنان

منذ 5 mins 18 May، 2022
أخبار موقع المنار

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