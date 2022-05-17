“الجهاد”: الجيش الاسرائيلي هزم امام المقاومة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل الثلاثاء أن “تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت التي أدلى بها اليوم وأوعز فيها باستخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين أينما كانوا، وبكافة أنواع الوسائل القتالية، تأكيدٌ واضحٌ على هزيمة جيشه أمام المقاومين خصوصاً كتيبة جنين ومجموعات حزام النار والمقاومين في الضفة الغربية المحتلة”.

وقال المدلل إن “الفشل الذي لحق بينيت وحكومته في فرض الواقع اليهودي داخل المسجد الأقصى المبارك، نتيجة الملحمة البطولية التي سطرها المرابطون والمرابطات، يحاول على أثرها اليوم تجاوز كافة الخطوط الحمراء بإصداره تعليمات من أجل قمع شعبنا واستخدام أقصى أدوات البطش والإجرام ضد أبناء الشعب الفلسطيني لاعتقاده أن ذلك سيُثني عزيمة شعبنا والمقاومة”.

وأضاف المدلل ان “التعليمات التي أصدرها رئيس حكومة الاحتلال لجنوده لن تكسر إدارة شعبنا ومقاومته، بل ستزيده تشبثاً أكثر فأكثر بحقوقه التي حاول الاحتلال على مدار 74 عاماً من ارتكابه الجرائم الالتفاف عليها سواء كان بالمفاوضات وغيرها من الوسائل”، وشدد على ان “الشعب الفلسطيني اليوم جعل ساحة فلسطين كلها مقاومة ومعركة سيف القدس كانت انطلاقة الوحدة لشعبنا في وجه الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم